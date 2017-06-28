﻿恒智入場費3232元 擬斥3400萬購院舍

本港安老院舍營運商恒智控股（8405）今日起招股，每股招股價介乎0.7至0.8元，每手4000股，入場費為3232.24元，預計將在下月12日在創業板掛牌。該公司主席兼行政總裁易德智表示，目標於半年內完成收購一家營運中的安老院舍，預計資金將3400萬元，並計劃1年內物色及租用以開設一家新院舍。



恒智控股擬發售1億股，當中90%為配售，其餘公開發售，集資最多8000萬，當中50.8%將用於收購一家營運中的安老院的部份代價，35.5%將用於開設新安老院。易德智表示，收購目標料為擁有250個宿位的大型院舍，主要會考慮牌照、往年紀錄、交通及環境等方面。至於去年業績下跌，他表示，主要由於2015年新收購項目所致，該項目工資及租金等成本偏高。目前整體收入情況理想，預計全年業績將能恢復正增長。



渤海銀行明年或來港



另一方面，渤海銀行董事長李伏安對內地媒體表示，渤海銀行爭取今年下半年啟動上市進程，如果順利的話，明年上半年能夠推動上市。目前內部的增資擴股還在進行中，由於銀行的資本消耗較大，上市是補充資本充足率的一個很重要的手段，並會尋求海外投資者，暗示有機會來港掛牌。



將於今日在主板掛牌的信邦控股（1571），超購近59倍，昨日暗盤收市報3.51元，較招股價高2.63%，不計手續費，每手賺90元。昨天首日掛牌的基地錦標（8460）收報0.202元，較招股價0.24元，低15.8%，成交額為4138萬元。不計手續費，每手10000股蝕380元。



內地從事縫紉線製造與銷售的申酉控股，昨日遞交創業板上市申請。該公司於廣州市荔灣區的廣州生產基地製造縫紉線，於中國、香港及海外銷售。同樣擬於創業板上市的象興國際（8157）昨日開始招股，擬發售2.5億股，發售價介乎0.22至0.28元，每手2萬股，入場費約5656.4元。