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﻿配售AH股籌百億 南航受壓

2017-06-28 列印
　　南方航空（1055）擬發行A股及H股，共集資逾百億元。受配股集資消息影響，南航股價昨日受壓，一度跌至6.48元，收市報6.56元，跌3.25%；南航A股則跌2.76%，收報8.8元人民幣，成交10.4億元人民幣。

  南航前晚公佈，擬發行AH股集資，集資總額將不超過127.37億元人民幣。當中，向不多於10名投資者發行不多於18億股A股，發行規模不超過95億元人民幣，控股股東南航集團將認購不少於31%之A股配售股份，其中16.74億元人民幣的認購股份代價，將通過轉讓摩天宇股份50%作支付，餘額以現金支付。H股方面，以每股6.27元發行不超過5.9億股予南航集團，較前日收市價6.78元，折讓7.5%，發行規模不超過36.9億元。
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