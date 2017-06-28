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﻿德勤料有巨型新股來港

2017-06-28 列印
　　德勤會計師事務所公佈2017中港新股市場分析，預計香港全年約有140到至150隻新股上市，集資額達1500億港元，當中會有2至3隻超大型中資金融和科網企業，相信香港在全球新股集資額排名仍可位列三甲。

　　據該行統計，港股上半年有69隻新股，較去年同期升77%，集資額則約為538億港元，較去年同期增23%。整體新股平均首日回報率為125%，主板及創業板的新股平均首日回報率則分別為16%及260%。A股市場方面，德勤認為下半年A股新股發行數量將會放緩，預計全年A股將有420至480隻新股，集資額至少達2600億人民幣。
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