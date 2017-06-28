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﻿波司登多賺四成 續物色女裝品牌

2017-06-28 列印
　　波司登（3998）公佈截至今年3月底止全年業績，純利3.918億元（人民幣，下同），按年增長39.5%，每股盈利4.22分，派末期息每股0.5港仙，大減近81%。女裝事業部總經理麥潤權預料，早前收購的女裝品牌「柯利亞諾」及「柯羅芭」可於明年度起為公司帶來利潤貢獻；又指未來會繼續發掘具增長潛力的女裝品牌收購，並計劃代理海外品牌。

        波士登的收入按年升17.8%，至68.17億元。品牌羽絨服業務續為公司的最大收入來源，佔公司收入67.2%，貼牌加工管理業務及非羽絨服業務分別佔11.4%及21.4%，非羽絨服業務已取代貼牌加工業務，成為第二大收入來源。在公司積極發展女裝業務下，預期非羽絨服銷售收入比重會升至25%。

        公司年初結束倫敦旗艦店經營的高端男裝及羽絨服業務，麥潤權表示，此舉是為更專注品牌轉型及發展中國市場，非全面退出海外市場，亦不會出售英國舖位，而會將其出租。波司登昨收報0.61港元，升3.4%。
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