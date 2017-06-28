﻿IFC外望——誠哥勉汕大畢業生要有「願力」

李超人昨天去了汕頭大學主持畢業典禮，仲帶埋次子李澤楷Richard，少有地父子檔一起露面，事關Richard是李嘉誠基金會董事，有份參與汕大的工作。兩父子更一起在汕大水庫漫步，回顧及展望基金會對汕大及家鄉的建設。



汕大校董會名譽主席李嘉誠在典禮致辭時話，愚人常常抱怨，變得墨守成規是被迫出來的，被制度營役、被繁文縟節捆綁，他們渴望「贏在起跑線上」，希望有個富爸及天賦優越組合，愚人認為要辛苦改變太負重。如有這樣的心態，他們已「輸在起跑線上」。



他希望畢業同學不要成為愚人，只知道 「to do」，相反要成為有願力的智者，把 「to do」 變做 「to be」。面對全球人工智能的新時代中，要做未來的駕浪者，時時刻刻要靈敏、快知快明，要有獨立思考悟力、能運用想像，把現實、數據、資訊合組成新。



成功的人要有意志力，堅持自律和創意。自律可以把鐵杵變成針。



屈臣氏全球開店1400間



面對香港租金高企，在香港擁有600間零售店舖的屈臣氏集團，非但未有縮減店舖數目之意，更計劃於今年在港再增60間新店，全球總增新店1400間，繼續擴展版圖。首席營運總監倪文玲說︰「宜家做零售好難，唔可以只開間店賣嘢，做減價，因為個個消費者都係專家，上網搵好多資料，所以要畀更多額外服務佢哋。」



另外，為配合易賞錢推出十周年，董事總經理黎啟明宣佈推出首個手機應用程式，程式新增「分享積分」功能。倪文玲表示該集團未來3年在全球投資5億元在科技上。而數碼化下，透過提升分析大數據的系統，更了解消費者需要。



該集團現時全球有1.3萬間零售店，「易賞錢」會員數目有360萬名。當中有約88%的會員有使用積分換取禮品，全球相類似儲分計劃，使用率約為70%。



高瞻