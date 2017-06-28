﻿市場簡訊

—莊士中國（298）公佈截至今年3月底止全年業績，純利大升16倍，至約14.52億元。每股基本盈利61.57仙，派末期股息每股2仙及特別息每股2仙，連同中期股息每股1.5仙，年度共派息每股5.5仙，按年增長83%。







—順興集團（1637）公佈截至今年3月底止年度業績，收益2.9億元，按年增長52.7%；純利1005.2萬元，按年減少57.4%。每股盈利0.03港元，不派息。收益增加主要由於在建項目數目及平均合約規模增加，而溢利減少主要受上市開支約1670萬元（2016年則為150萬元）影響所致。







—中興通訊（763）公佈成功投得位於深圳南山區深圳灣超級總部基地的地皮，代價為35.42億元人民幣（約40.45億港元）。地皮面積約為4.773萬平方米，公司有意將地塊發展為商業綜合建築群，作集團辦公室場所或作投資用途。







—銀基（886）截至3月底止全年收益為14.996億元，按年增長19%，純利卻大減95.2%，賺620萬元，主因期內搭建B2B平台「品匯壹號」費用拖累。該公司主席梁國興表示，搭建費用為一筆過的費用。該公司未來目標在330個城市搭建平台，截至3月底已完成覆蓋260個城市，目前平台會員有13萬，全部為煙酒店商家，目標增長至28萬。該公司上年度不派末期息，執行董事及財務總監王晉東表示，未來待B2B平台完成搭建、錄得較多盈利及負債水平較健康時才會考慮派息。







—萬國國際礦業（3939）發盈喜，預期截至6月底止中期純利將激增。該公司2016年中期盈利110.5萬元人民幣，每股盈利0.2分。該公司解釋，主要歸因金屬價格提升、生產規模擴大，以及產量提升和所產生的精礦銷售數量增加所致。該公司表示，今年首5個月之管理帳淨利潤約1810萬元人民幣，2016年同期則錄得虧損約490萬元人民幣。







—歐洲七大銀行包括滙控、德銀、荷銀、法興、比利時聯合銀行、裕信（Unicredit）和法國外貿銀行，聘請IBM建立容許中小企業可以在歐盟區內為其跨境交易定單進行融資的平台，計劃在今年底前開始向區內中小企提供貿易融資，向區塊鏈技術的金融交易再邁進一大步。這個平台未來將納入更多銀行、船運商、貨運商以及信貸機構，方便中小企追蹤定單和使用智能合約。







—畢馬威會計師事務所昨日發表調查發現，中國公司行政總裁對全球經濟前景的看法沒有外圍高層樂觀。調查顯示，對經濟增長感樂觀的中國公司行政總裁比率為54%，低於全球行政總裁的69%；另外，有逾三分一中國行政總裁稱，面對全球化和保護主義走勢，有需要調整環球策略。







—國際貨幣基金組織（IMF）昨日把今年的經濟增長預測由2.3%，調低至2.1%，且不再考慮美國總統特朗普財政刺激計劃對美國經濟的支持作用。







—歐洲央行行長德拉吉周二在葡萄牙發表演說，指目前種種跡象均顯示，歐羅區經濟活動正持續增強，並且更廣泛地復甦，通縮亦正被「通貨再膨脹」（Reflation）力量所取代，但歐央行仍需維持相當程度的寬鬆貨幣政策，以確保通脹具有耐久和自發的動力。