﻿「有生之年不虞爆災」 耶倫派定心丸 杜指彈143點

美股繼日前大跌後，今晨大幅回升。大市在金融股和科技股帶動下向上，油價回升，亦利好能源股表現。截至今晨四時，杜指收報21454點，升143點。另外，聯儲局主席耶倫周二發表演說，有信心地指金融系統已作出的改善，足以讓她確信有生之年不會再出現另一場金融危機。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報21454點，升143點；納斯達克指數報6236點，升2點。滙控（005）美國預託證價格報69.61港元，較香港收市價升1.11港元；中移動（941）美國預託證價格報83.33港元，較香港收市價升0.43港元。



全美房地產代理協會公佈，美國5月份待完成的二手樓銷售指數按月跌0.8%，遜於分析師預測的按月升1%，而且是連跌3個月，該指數4月份修訂至按月跌1.7%。數字反映在樓盤庫存不多，加上樓價持續上升影響下，銷售見放緩。



與特朗普關係 耶倫不置可否



銀行類股份持續造好，反映市場對聯儲局同日稍後出爐的銀行壓力測試第二輪結果充滿信心。



美國聯儲局主席耶倫周二發表演，指確信在她有生之年不會再出現另一場金融危機；她同時承認，從某些指標來看，資產估值「有點高」，但沒暗示會因而改變加息步伐。這主要歸功於金融海嘯以來，監管當局對銀行系統的改革。她補充，現在為金融改革鬆綁「並非好事」。



歐羅區經濟通脹持續復甦



美國總統特朗普在競選時已提出會放寬銀行監管，耶倫在被問及與特朗普的關係時，她不置可否，僅稱與財長努欽有良好的工作關係。儲局將繼續循序漸進加息，認為即使面對不明朗因素，但較長期而言，儲局的加息目標在歷史水平來看仍屬較低水平。她並稱，儲局在可預見未來逐步收縮規模達4.5萬億美元的資產負債表，應已獲得金融市場充份理解。另一方面，歐洲央行行長德拉吉周二發表演說，稱有信心歐羅區經濟和通脹都持續復甦，目前壓抑通脹的所有因素均為暫時性後，帶動市場揣測該央行不久將叫停量寬買債。



港股方面，承接美股跌勢，再加上細價股洗倉潮未止，恒指先後跌穿20天線及10天線，最多曾跌214點，其後跌幅收窄，全日跌156點，收報25683點，成交逾770億元。



科網股普遍受壓，騰訊（700）高位回吐1.8%，至282.8元收市點；瑞聲（2018）跌1.7%，舜宇光學（2382）挫4.8%，比亞迪電子（285）一度大跌22%，全日插水10.47%，收報16.08元。