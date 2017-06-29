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﻿中銀售集友研派特別息

2017-06-29 列印
  中銀香港（2388）出售集友銀行獲稅前收益25億元，中銀香港財務總監隋洋昨日表示，會參考同業做法，研究派發特別息的可能性。

　　至於銀行按揭業務競爭激烈，中銀香港副總裁龔楊恩慈表示，中銀香港上半年此業務上升。惟該行的資金成本增加，須提高按息，仍預計今年按揭業務有單位數增長。該行營運總監鍾向群指，該行推出區塊鏈（Blockchain）服務後，已有8000宗交易通過有關技術完成。前日推出的指紋認證亦已有300名客戶登記，下一步將於櫃員機推出指靜脈認證及推出聲紋認證。

　　中銀香港副董事兼總裁岳毅預期，聯儲局或於下半年再加息一次。隋洋表示，對於本港最優惠利率在今年內調整「仍有點早」，但下半年港匯料會隨美元上升。
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