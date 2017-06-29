﻿細價股屋漏逢夜雨 災情蔓延爆拆倉潮 陳家強籲當局跟進

細價股前日爆發股災後，昨日開市即現死貓彈，但之後仍要「大出血」。前日多隻細價股狂插逾80%至90%後，斬倉盤尚未全數完成，唯有趁反彈之出貨。昨日部份股份再瀉逾30%至50%，連環控股或互控的細價股，均出通告自爆沽售股份拆倉。財經事務及庫務局局長陳家強昨日在立法會上表示，本港多隻細價股暴跌，認為證監會及港交所（388）需要跟進，並改善監管制度。



陳家強昨日在立法會上表示，本港多隻細價股昨日暴跌，這些股份均是股權高度集中、公司互有關連及成交較少，認為證監會及港交所（388）需要跟進，並改善監管制度，增加市場信任。



皓文雋泰跌半 集成遭狂質



細價股跌勢未止，昨日跌幅最大的股份為皓文控股（8019），狂瀉55.6%，收報5.2仙，該股同屬獨立股評人David webb早前提出的「50隻不能買的港股」之一。雋泰控股（630）前日重挫逾70%，昨日再瀉49%，收報8.5仙；中國錢包（802）前日大跌64%，昨日再插41.5%，收報0.114元。滙隆控股（8021）和漢華專業服務（8193）則分別再跌40.1%、34.4%。周二跌得最慘的中國集成，昨日最多反彈25%，收市只升6%，報1.7仙。聯旺（8217）昨日開市之後一度反彈90%，但及後沽盤湧現，全日倒跌16%，收報89仙，市值蒸發2億元。



除了有第二輪跌勢外，細價股均出現「互相沽售」的斬倉潮，導致損手離場。中國集成慘成沽售對象，合共被沽售逾30億股股份，其中被證監會勒令停牌的隆成金融（1225），更將以往的倉底貨沽售，共14.79億股中國集成股份，平均每股1.69仙，賺1200萬元。中國文化產業（745）以平均每股0.021元，出售16.25億股中國集成股份，虧損2.83億元。此外，品質國際（243）同時沽售漢華（8193）8080萬股、美捷滙（1389）2000萬股、中國集成（1027）7240萬股，合共虧損7483萬元。品質國際昨跌22.8%，收報22仙，市值蒸發1.47億元。



半年結後料再波動



投資者學會主席譚紹興表示，證券行每月均會向證監會提交財務報告，以了解證券行的運作情況，但通常只會留意連鎖借貸的情況，類似近日多隻股份有多重關聯，譚紹興稱監管機構日後可能也需要多加關注。他又預期，6月餘下的兩個交易日，市況會趨向平穩，但踏入7月或會再次波動，因為半年結後基金經理會轉倉以調整投資組合。