﻿郭台銘旗下鴻騰來港 訓修椰豐撞期招股

多隻新股搶搭6月尾班車，台灣富豪郭台銘持有的鴻海精密工業旗下的鴻騰六○八八精密科技（6088），將於今日起招股，成為鴻海繼富智康（2038）及雲智匯科技（1037）之後，第三隻在港上市的股份。另外兩隻今日起招股的分別是訓修實業（1962）及椰豐集團（1695），化肥股東光化工（1702）則已於昨日起招股。



鴻騰原定於去年尾上市，市傳其不滿意投資者反應，縮減原先決定的逾15億美元（約116億港元）集資額。主席兼首席執行官盧松青表示，不清楚有關數據如何得來，公司沒有理由去估計集資額的大小。當初擬上市時正值美國大選，市場較為波動，故選擇延遲觀望，並等待2016財年及今年首季財務數據，加強市場信心，相信上市能夠成功。



該公司擬發售9.9億股股份，當中90%將為國際配售，其餘為香港公開發售，每股發售價為2.38元至3.08元，以每手1000股計算，入場費約為3111元，預計7月13日在主板掛牌。保薦人為美銀美林、中金及瑞信。



首隻假髮股登場



訓修實業入場費為3838.29元，該公司是本港首家申請上市的假髮製造商，主要製造纖維假髮、假髮配件、接髮等產品最大市場為美國，約佔集團2016年收入的76.3%，其次為歐洲、中國、日本及南非等。集團主席兼行政總裁張有滄表示，非裔及非洲消費者對髮飾產品有需求。集團自2014年至2016年間三年毛利率分別為32.6%、35.1%及35.5%。



椰豐集團則為馬來西亞椰漿粉最大生產商，入場費為2626.2元。該公司今年首四個月毛利率受壓，主席Tang Koon Fook表示，主要受到原材料椰子價格上漲影響，會透過價格調整保持利潤空間，預計今年整體毛利率仍能維持去年水平。集團過去三年毛利率分別為28.6%、34.7%及34.%。