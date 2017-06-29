 Advertisement
  • 2017年6月29日 星期四
  • 31º
  • 72%
熱門： 七警案回歸勒索軟件間尺鼻習近平

日報新聞 > 財經

﻿凱知樂申請主板上市

2017-06-29 列印
  昨日有多間公司遞交上市申請，主板有3間公司，包括凱知樂（Kidsland）、海通恒信國際租賃，以及勝捷企業，創業板有飛騰集團。當中較為市場熟悉及矚目為凱知樂，是中國最大玩具零售商，擁有多個玩具品牌獨家銷售權。去年該公司開始本港業務，在朗豪坊開設樂高（Lego）認證專門店，第二家銅鑼灣店即將於下月上旬在時代廣場開幕。

　　該公司集資所得的部份淨款項，擬用於擴張中國及香港的零售網絡，包括在中港開設樂高認證專門店，於中國開設旗艦玩具店、Kidsland認證專門店、Kidsland及Babyland商店等。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd