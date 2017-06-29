﻿港交所倡延長夜期交易

港交所（388）昨天發出諮詢文件，建議建長夜期交易時間。現時夜期的交易時段，是在下午5時15分開始，按照港交所的建議，開市時間不變，收市時間則先由11時45分延長至翌日凌晨1時，假如運作順利，則會進一步延長至凌晨3時。據了解，夜間交易時段延長至凌晨3時已是最終方案，在可見的將來，不會進一步延長，因為要預留一些時間，用來檢查各項交易系統，而長達9小時45分的夜間時段，已足以反映大部份在美股時段出現的重要消息。



另一方面，港交所表示，正研究開發一帶一路指數，以回應市場需求。有關的研究工作，是由中華證券交易服務公司負責，該公司是由港交所與上交所及深交所合資成立。