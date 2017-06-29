﻿擬拓多品牌無意加價 翠華多賺26%增派特息

翠華（1314）昨日派發去年度成績表，收入微跌1.2%，至18.45億元；純利按年大升26%，賺9047萬元，維持派末期息1.5仙，特別息則增25%至2仙。翠華主席李遠康透露，由於今年初已加價，而且今年是翠華成立50周年，故無加價計劃，以回饋顧客。翠華又披露五年大計，除計劃發展多品牌策略外，擬於年內於中港新增10家新店，冀2022年將分店數目增至130間。



該公司目前於中港澳有64間分店，期內香港餐廳數目減少3間，至32間；內地餐廳數目增加5間，至29間；澳門餐廳數目增1間，至3間。該公司行政總裁彭烱豪於業績會上，公佈未來五年計劃，將於2022年將分店總數增加至130間，年內已落實於香港增開2間店舖，分別位於在中環及住宅區，上海增開5間，華南地區增開3間。他又表示，中環新店將會有新戰略考慮，未來開店不再局限「翠華」品牌，將向多品牌業務發展。翠華股價昨日升7.69%，收報1.26元。