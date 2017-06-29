﻿IFC外望——股神慨歎美國貧富極不均

有錢得滯都係問題！股神巴菲特話好似佢本人咁嘅超級有錢佬，身家35年來平均升值25倍，但大部分美國人嘅財富只係增加雞碎咁多，點會唔被人詬病呢！



呢位被奉為「奧馬哈神算」嘅股神，日前喺媒體訪問中有感而發，話美國近幾十年嘅榮景，回報都集中喺最有錢嗰1%嘅人之上。佢比喻話，《福布斯》喺1982年第一次編制400富豪榜，當時呢班富豪嘅身家總值係930億美元，到咗35年後嘅今日，佢哋嘅身家總值已經膨脹到2.4萬億美元，足足升咗25倍，可見美國呢幾十年嘅繁榮，一直不成比例咁回報喺呢班最有錢嘅富豪身上。



經歷金融危機以來，美國經濟大約以每年2%嘅步伐增長，咁美國人嘅下一代同下下一代都會比現時生活得好好多；不過仍然好多人抱怨，話經濟表現好，但唔係所有美國人都受惠。呢個問題，咪正正道出香港人一樣嘅「貧者愈貧」嘅悲涼。



所以佢老人家身體力行，將大部份身家回饋社會，佢仲話個個社會發展嘅同時，都會有資源錯配問題，照顧嗰啲技術唔受用或者落後世代嘅勞工，幫佢哋重投勞工市場，係應有嘅社會責任。至於講到累積財富，佢都係推薦買優質股長揸，話30、40年落嚟就會變出一桶金㗎啦！



翠華贊助《溏心3》



香港地做茶餐廳做到上市，再做到贊助TVB劇集《溏心風暴3》，翠華（1314）係第一間。以往一向好少賣廣告嘅翠華，今年作出突破，加強市場宣傳，宣傳費會控制喺約佔收入1%。



翠華首次贊助TVB劇集，行政總裁彭烱豪話，今次合作係因為咁啱套劇係以茶餐廳作為故事背景，所以就同佢哋合作，而且劇集場景更加會喺翠華嘅分店實地拍攝。主席李遠康仲話，「溏心風暴3」係TVB重頭戲，劇裏面嘅主角係做茶餐廳生意嘅。今次合作係TVB主動聯絡，希望喺翠華嘅分店攞景拍攝。李遠康仲話，翠華今年成立50周年，而TVB又係成立50周年，大家一拍即合，所以就決定贊助劇集。佢又話，TVB劇集會喺海外同內地播放，希望藉此提高海外嘅知名度。



高瞻



