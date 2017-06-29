﻿市場簡訊

—中國移動（941）董事長尚冰透露，今年將在中國內地5個城市展開5G外場試驗，明年開始規模試驗，2019年實現預商用，2020年實現全面商用。中移動4G基站數已達162萬個，約佔全球4G基站總數的30%，今年還將新建至少15萬個4G基站，使4G基站數達到177萬個，保證4G人口覆蓋率超過99%。







—大昌集團（088）公佈截至今年3月底止全年業績，純利1.96億元，按年跌13.3%；每股盈利32仙；派末期息21仙，全年派息共32仙。期內營業額7.42億元，按年升26.15%；毛利9,150萬元，按年升30.16%。







—香港電視（1137）旗下網上購物商場HKTVmall早前與Groupon香港合併，昨以新形象「HoKoBuy」示人，將在未來5星期推出優惠，多款貨品以半價，甚至低至1元推出。







—天工國際（826）公佈，預期截至2017年6月底止，6個月的綜合純利較2016年同期將錄得顯著增長約50%以上。增長主要受模具鋼及高速鋼分部銷量回升及平均售價增長所帶動。







—慕詩國際（130）公佈今年3月底止年度虧損略為減少，但仍達5200萬元，每股虧損18仙，派末期息每股2仙不變。公佈指出，香港零售業務營業額減少約17.2%，至約1.5億元，去年為1.82億元，主要由於中國內地旅客之銷售進一步減少。







—美聯集團（1200）旗下美聯物業首席分析師劉嘉輝認為，下半年樓價有3至5%升幅，較上半年的7%升幅略有回落，但不會由升轉跌，一手盤將繼續主導市場。劉嘉輝認為，現時樓價有「輕泡沫」，但整體樓市不能與1997年樓市泡沫化的情況相比，因現時買家借貸比率低，又有多項辣招措施調控買樓風險，再加上息口和失業率低企，外圍經濟環境未見轉壞跡象，難以說現時整體樓市泡沫化。







—阿里巴巴併購計劃停不了，昨日宣佈將斥資約10億美元（約78億港元），增持東南亞電商平台Lazada Group，持股比例將由51%提升至83%。阿里巴巴集團行政總裁張勇表示，Lazada在產品、服務、消費體驗上均表現出引領整個東南亞地區的能力。相對而言，東南亞的電商市場仍待開發，未來將繼續通過Lazada增加對東南亞的投入，以把握新的增長機遇。







—樂視網創辦人賈躍亭在股東大會上表示，近月非上市體系的資金問題遠比想像中嚴重，原以為90億元可以解決所有問題，結果還是犯了一定錯誤，以致資金不足。他指出，樂視收到97億資金，事實上卻要還款150多億元。在歸還金融機構的欠款後，目前仍未獲金融機構的後續資金支持。為徹底解決資金的問題，賈躍亭決定整合為上市公司帶來重要支撐的資產，或對上市公司未來發展有幫助的資產，又或與上市公司產生協同效應的業務；至於非核心業務，則會考慮盡快轉讓。







—外電引述消息人士指，德銀由於錯估美國的通脹前景，其交易員在買賣與美國通脹掛鈎的衍生產品，可能蒙受多達6000萬美元（約4.68億港元）的虧損。報道又謂，德銀高層正檢視有關交易是否違反交易風險限額，並將案件提升至銀行監理會級別調查。