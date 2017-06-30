﻿科網受壓 納指挫90點 恒指ADR急挫344點

美股周三錄得兩個月來最大的單日升幅後，昨日反覆偏軟。受惠於聯儲局最新出爐的銀行壓力測試第二輪結果顯示，34家受測大行全部通過，可以增加派息和回購，銀行股顯著漲升，但無法抵銷科技股重現的跌勢。杜指收市跌167點，報21287點。



杜瓊斯工業平均指數截至四時收報21287點，跌167點；納斯達克指數收報6144點，跌90點。滙控（005）美國預託證價格報72.64港元，較香港收市價跌0.16港元；中移動（941）美國預託證價格報82.25港元，較香港收市價跌0.85港元。恒指ADR昨晚全面下挫，今晨四時報25621點，急瀉344點。



聯儲局周三出爐的年度壓力測試第二輪結果顯示，34家接受測試的銀行全部過關，促使這些銀行能將今年的獲利全部回饋股東，估計華爾街六大銀行回饋的總金額近1000億美元（7800億港元）。聯儲局宣佈34間銀行全數通過要求更嚴格的第二階段測試，僅第一資本金融須在年底前再提交資本計劃。不過儲局仍批准所有銀行的資本計劃，允許它們將額外資本用於風險緩衝外的股票回購、派息及其他用途，是7年來首次。



花旗集團股價早段曾漲升3.84%，美國銀行和摩根大通股價亦分別升3.3%及3.1%；摩根士丹利和高盛股價亦分別3.9%及2.4%。



首領失業救濟人數略增



美國商務部周四公佈，第一季國內生產總值（GDP）按季升幅由上月估計的1.2%，向上修訂至1.4%，較分析師預測的1.2%增長為高。期間，佔經濟活動最大產值的消費開支升幅上調0.5個百分點，至1.1%；同期出口亦上調1.2個百分點，至7%。



此外，美國上周的首次申領失業援助人數報24.4萬人，較前周增加2000人，並多於市場預期的24萬人；前周的持續申領失業援助人數報194.8萬人，增加6000人，亦多於市場預期的193.5萬人。



紐約八月期油價曾升71美仙，相當於1.59%，見每桶45.45美元。倫敦現貨金價曾跌9.42美元，跌幅相當於0.75%，見每盎司1239.38美元。



本港方面，國家主席習近平訪港，市場憧憬中央送禮，加上滙控獲大行唱好，成為升市火車頭，恒指升281點，收報25965點。國企指數收報10432點，升23點，大市成交809億元。



分析預期，半年結後，踏入7月份市場會陸續炒作公司業績，恒指短線可上望26500點。