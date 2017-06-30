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﻿洪丕正倡港做超級連繫人

2017-06-30 列印
　　渣打大中華及北亞地區行政總裁洪丕正認為，香港回歸20年來，能安然渡過，未來要強化目前優勢，更發揮所長，作為真正的「超級連繫人」；香港要提升在國際金融中心的競爭力，需整頓心態，要向前看，也要向外看，相信香港金融業未來的機遇勢超越過去20年。

　　洪丕正撰文憶及，90年代初正值香港移民潮的高峰期，他在外地工作，但毅然舉家回流香港，讓他有幸全情參與了這20多年來香港經濟的轉型，以及與中國開放結合帶來的機遇。

　　展望未來20年，洪丕正表示，香港金融服務業佔經濟已達一定比重，分散投資、多元發展不無道理，但強化目前優勢更能幫助香港發揮所長；強化優勢，則要既「廣」也「深」。香港要廣納四方、貫通全球，使香港成為外商內企進出中國的必經之路。
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