﻿細價股災後喘定 李小加：非監管造成 中國投融資吉輝勁彈

細價股經歷兩日的洗倉潮之後，昨日終見起色，部份股份有所反彈，中國投資融資（1226）更大幅反彈近80%。對於近日細價股暴升暴跌，港交所（388）總裁李小加昨日表示，過去兩天市場出現劇烈波動，「並非任何監管行動直接造成的」。



被獨立股評人David Webb點出的「50隻不能買的港股」，於今次細價股跌浪之中，大部份都無一幸免，部份日前更跌逾80%至90%。不過，部份細價股昨日就強勢反彈，連挫兩個交易累跌逾70%的中國投資融資，昨日便反彈近80%，收報至0.12元，成昨日升幅最大港股。而吉輝控股（8027）和皓文控股（8019）則分別升64.1%、46.15%。



研究有否違規沽空



對於近日細價股波動，港交所總裁李小加指出，過去兩天市場出現劇烈波動，「並非任何監管行動直接造成的」，他又不認同與剛推出的創業板諮詢文件有關，但會研究當中有否違規沽空的動作，因當日有不能沽空的股份錄得異常大成交額，有發現會交予監證會處理。



另一方面，證監會行政總裁歐達禮接受外電訪問時指出，近期大跌的股票都有流通量小、持股集中等的特點，容易導致市場失當行為，包括操縱股價，或可能協助操縱股價的情況。



此外，問及李小加早前提及隨着MSCI納入A股，內地將對「境外衍生產品」需求增加，須制訂一個完善的監管機制去配合的進度時，李小加稱，中證監與香港證監會已開始了有成效的討論，希望雙方於今年下半年或明年初達成一定的監管框架，但港方不掌握具體框架形成的時間表。



大摩唱好 滙控升穿70元



另外，滙控（005）昨日成為升市火車頭。該股獲大摩上調目標價至84元後，全日升幅擴大至6.57%，高見73元，收市升幅收窄至6.28%，收報72.8元，創近兩年新高，為昨日表現最好的藍籌股。滙控在倫敦時段繼續升5.7%，見725.5便士（約73.5港元）。



滙控自去年8月已回購35億美元股份，市場估計集團可能從美國業務調回70億美元額外資本，意味未來可能進一步向股東回饋32億美元的資本；自回購股份計劃以來，滙控的股價已累升58%。



小牛金服行政總裁連敬涵表示，滙控獲大行唱好，刺激昨日升6%，是近年少見，加上連同其他銀行股和科網股齊齊推動大市。展望7月份，市場仍期待大行再有唱好權重股的報告以刺激大市，同時7月份會陸續炒作公司業績，故恒指短線可望上試26500點。