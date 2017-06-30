﻿中原銀行最多籌83億 派息率65%作招徠

多隻新股在6月尾趕上尾班車，今日將有5隻新股公開招股。據本報統計，全周新股數目高達17隻，集資額最多逾171億元。今日開始招股的新股中，以中原銀行（1216）集資規模最大，該股擬發行33億股H股，招股價2.42至2.53元，集資最多83.49億元，每手1000股，入場費2555.49元。相較其他內銀普遍派息率約30%，該行建議未來3年派息不少於65%。



過往內銀股招股反應冷淡，例如近日上市的廣州農商銀行（1551）公開發售僅獲四成半認購。德勤中國全國上市業務聯席領導合夥人歐振興表示，以往內銀股受到內地金融改革政策推進，加上互聯網金融等多方面的競爭，令行業利潤空間受壓，但相信仍無阻其上市意欲，主要由於行業監管偏嚴，其需要滿足資本比率要求。



據招股書資料，中原銀行集資所得將主要用於強化資本基礎，以支持業務持續增長。中原銀行在過去3年資本充足率逐年下跌，2014年一級資本充足率為18.67%，2015年跌至15.09%，2016年跌至11.17%，法定最低要求為8.5%。去年淨利息收益率收窄0.7個百分點至3.26%。截至今年3月底，不良貸款率維持在1.86%。



該行董事長竇榮興表示，高派息主要是考慮到期望給予股東合理回報，預計未來業績表現可持續，會注重資本補充及優化結構，相信可以平衡派息和自身發展。



雷蛇申請主板上市



另外，昨日再有公司申請上市，早前獲長和系主席李嘉誠私人投資旗艦維港投資入股的遊戲設備公司Razer（雷蛇），擬主板上市。不過，該公司連續兩年錄得虧損，據申請資料顯示，2015及2016年分別錄得虧損2040萬及5960萬美元，若撇除股份為基礎的付款、2015年一次性和解款項等非經常性項目後，2015仍錄得虧損620萬美元，2016年進一步擴大至2030萬美元。