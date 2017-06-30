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﻿三新股三千餘元入場

2017-06-30 列印
  今日開招股的，還包括福建海產食品企業升海食品（1676）、內地城市項目管理營運商新海連（8276），以及內地服裝標籤製造商新達控股（8471）。升海食品招股價介乎0.59至0.84元，每手4000股，入場費3393.86元。新海連招股價介乎1.4至1.7元，每手2000股，入場費3434.26元。至於新達控股招股價介乎0.26至0.34元，每手10000股，入場費3434.2元

  升海食品主要銷售乾海產品、海洋休閒產品及海鮮凍品，按銷售額計，福建及廣東省市場佔公司客戶約75%。新海連建設項目管理業務於2015年及2016年毛利率錄得96.6%及99.7%。至於生產成衣標籤的新達控股，管理層則明言，公司暫時沒有明確的派息政策，但隨著業務發展，會樂意與股東分享成果。
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