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﻿內蒙古能源沿「帶路」發展

2017-06-30 列印
  內蒙古國有資產監督管理委員會旗下的內蒙古能源建設（1649）今日起在港招股，招股價1.6至1.68元，每手2000股，入場費為3393.89元。作為內蒙古自治區電網和新能源項目的大型綜合電力行業解決方案提供商，業務包括勘測、設計及諮詢、建設承包及維修服務，於區內市場佔有率達98%，同時是當地最大的風電和太陽能發電項目工程建設公司。

  該公司近年開始在一帶一路沿線的六國拓展海外業務，內蒙古能源建設董事會秘書楊楓表示，2016年的海外業務佔收入約3%，今年再加入意大利及巴西。
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