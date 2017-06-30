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﻿六福全年賺10億 柬埔寨開旗艦店

2017-06-30 列印
　　六福（590）內地增開64間店舖推動盈利增長，抵銷了港澳地區跌幅，今年3月底止年度盈利10.2億元，增長6.1%，內地盈利更首度達到54.4%，較去年同期增10個百分點。特別息每股0.15元，減少28.6%，末期息每股0.4元，增加17.6%，合計股息與去年相同。該公司今年不會在港開新店，而在海外打入柬埔寨這個未有國際大珠寶品牌進駐的市場。

　　六福今年會在內地淨開50間分店，每間涉資約800萬人民幣，預期今年資本開支約1.2億元。受惠內地零售業務增長及毛利率改善，內地溢利上升34.8%至7.7億元。六福昨收市報25.85元，升2%。

　　主席黃偉常指出，去年本港零售氣氛好轉，珠寶銷售跌幅有明顯收窄，但情況仍是乍暖還寒。首席財務總監陳素娟表示，首季同店銷售延續去年第四季度正增長表現。副總經理王巧陽指出，正式授權柬埔寨品牌商開拓當地市場，今年將開設2間店舖，當中一間為面積超過3萬呎的旗艦店，計劃於五年內，店舖增至七間。
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