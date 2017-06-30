﻿IFC外望——投資美銀六年 股神料賺1100億

美國銀行順利通過聯儲局壓力測試，並宣佈將年度股息上調60%，至每股48美仙。此舉意味美國股神巴菲特可能會行使持有6年的該行5億優先股，成為其最大股東，若成真，股神不計派息，單是帳面已獲利123億美元（約959億港元）。若計入6年來每年3億美元股息，獲利接近1100億港元！



外電報道，巴菲特持有50億美元美銀優先股，可按每股7.14美元行使價，兌換7億股美銀普通股。股神在最新的周年股東通信中曾表示，若果美銀的普通股派息率，在2021年前，由目前的每年30美仙，增至44美仙的話，他會行使手上的優先認股權，悉數轉換至普通股。如今美銀通過測試，已獲準上調股息至48美仙，達到巴菲特訂出的條件，若如期轉換，股神將超越持有6.52億股、約6.6%美銀股權的領航（Vanguard），成為美銀大股東。



股神是在2011年投資50億美元美銀優先股，該行當時受困於次按危機後衍生的眾多訴訟，股神的這筆投資收取每年6厘的股息，約合3億美元，相當於普通股派息44美仙；若美銀增派息至48美仙，就是說股神可每年收取3.36億美元股息。



若股神行使認股權，將被視為看好美銀的信心舉動，該行股價周四早段再升3.31%，見24.67美元。以昨日早段高位計算，股神轉換後的7億美銀普通股帳面值約173億美元，扣除當年50億成本，帳面即時賺123億美元。若計入6年來每年3億美元股息，獲利近1100億元。



公會：逾半會計界每周工作逾50小時



會計行業工時長，常為人詬病，香港會計師公會昨日發表會員調查報告顯示，有逾半會計行業人士每周工作50小時或以上。公會會長陳美寶表示，僱主正積極拓展科技層面取代繁複的工序，包括資料分析、抽查文件的工作由電腦處理，冀解決僱員工作量大的問題。



該調查於去年11至12月進行，訪問了3748名業界人士。因要確保客戶的財務業績在限期前公佈，會計行業最忙時期在第一季度。結果顯示，這時期有80%受訪者每周需工作50小時或以上，有26%更需要每周工作70小時或以上，比去年多近10%。除了以科技減省工作量，最直接是增聘人手。調查亦顯示，特別是服務上市客戶的事務所招聘難，留住員工亦難。會計師公會行政總裁丁偉銓表示，僱主難請人的原因主要是重質不重量，他們傾向聘請高質素員工，有能力解決問題才是關鍵。陳美寶認為，業績期前工時長難避免，但相信僱主會合理補假或補水予僱員彌補工作時間。



高瞻