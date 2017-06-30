﻿市場簡訊

—電視廣播（511）昨日舉行股東會，主席陳國強指，副主席黎瑞剛加入TVB時，只是承襲原先架構及條款，並指該架構目的是為了保障「拍擋」的利益，更指有關的架構7年前已存在。該公司執行董事兼行政總裁李寶安則指出，A、B股在傳媒行業普遍，股東間有協議保障雙方利益也屬正常。面對電視廣播收入每況愈下，李寶安表示，將大力發展myTVSUPER及Big Big Channel以擴大觀眾群及改善廣告收益。







—滙彩控股（1180）昨日公佈與中國星集團（326）訂立一份意向書，收購中國星位於英屬處女島成立的3間公司，收購價為23.8億元。該3間公司擁有並營運澳門蘭桂坊酒店，以及目前用作員工宿舍的住宅單位，澳門蘭桂坊酒店共有209間客房。







—耀萊（970）截至今年3月底止業績扭虧為盈，主席唐啟立表示，今年預計不會有太多新車型推出，勞斯萊斯或會推出，但數量不會太多，難以有較強的盈利貢獻。不過，從整體內地奢侈品行業來看，上半年經濟反彈，A股正加快審批IPO，有助富豪大批量的出現，下半年「十九大」有望繼續出台政策支持經濟穩中向上，均有助奢侈品銷售。至於業績核數師保留意見，主要由於去年收購的丹麥B&O季度業績截數日期為2月尾，和公司的3月尾存在1個月空檔期，而該收購公司為當地上市公司，不能披露3月數據，故核數師保留意見，未來會尋求方法解決。







—兗州煤業（1171）擊敗對手嘉能可（805），斥資約26.9億美元成功收購礦商力拓（Rio Tinto）澳洲煤炭業務Coal & Allied，力拓股東大會已通過該項交易，這場歷時逾10個月的收購戰劃上句號。路透《基點》昨日稱，兗煤母公司兗礦集團正與數家中資銀行磋商，籌措總額不超過21億美元的過橋貸款，以支持該項收購。







—港交所（388）與金銀業貿易場簽署合作備忘錄，將研究於7月10日港交所推出黃金雙幣期貨合約後，兩間交易所之間的合約、鑄金商及廠房等如何互相認可及配合。港交所行政總裁李小加表示，推出黃金期貨合約後，香港時段賣香港黃金，歐洲時段則賣倫敦黃金，在有實物交割的基礎上，黃金期貨將有長遠生命力。







—華廈置業（278）公佈截至今年3月底止年度業績，收入按年跌49.4%至2366.4萬元，純利按年升18.3%，賺7734.8萬元，每股盈利0.64元，派發末期息11仙及特別股息12仙。







—通訊事務管理局向中國移動香港罰款15萬元。中國移動香港於今年1月4日及2月26日分別發生兩宗網絡故障，導致其電訊服務中斷，當中包括流動話音、數據及多媒體訊息服務。首宗事故為時2小時15分鐘，影響18.9萬名中國移動香港客戶。第二宗事故為時15小時42分鐘，影響33.7萬名中國移動香港客戶。







—外管局昨天表示，今年首季度，內地國際收支經常帳戶順差在合理區間。總體看，外匯儲備的規模仍列全球第一，對外各類投資更趨理性，外資來華直接投資持續增長，國際收支交易導致的儲備資產略有下降，降幅則收窄。外管局稱，今年第一季的經常帳順差184億美元，資本和金融帳戶順差為393美元，非儲備性質的金融帳戶順差368億美元。