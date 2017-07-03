﻿資本市場開放里程碑 債券通今正式開車

香港回歸二十周年中央給予香港的賀禮——債券通「北向通」今天正式開車！人民銀行、香港金管局昨聯合公告，為促進香港與內地債券市場共同發展，決定批准中國外匯交易中心暨全國銀行間同業拆借中心、中央國債登記結算公司、銀行間市場清算公司，以及香港交易及結算公司、香港債務工具中央結算系統，在香港與內地開通債券通「北向通」，並於今日上線試運行。



這是繼滬港通和深港通以後，中港兩地再打通債券通的新渠道，為國際投資者進入全球第三大、規模達65.9萬億元的中國銀行間債券市場提供新通道。這是內地資本市場開放的一大步，也是助力內地債市國際化、人民幣國際化的里程碑。



人民銀行、金管局表示，目前「北向通」相關法規、業務規則、操作方案及監管安排均已確定，技術系統準備就緒，市場宣傳推介和入市準備正在積極開展。



人行與金管局已就債券通涉及的跨境監管合作簽署合作備忘錄。雙方約定，將根據兩地的法律和各自法定權限，建立有效的信息交換與協助執行機制，加強監管合作，共同打擊跨境違法違規行為，確保項目有效運作。兩地基礎設施機構應當依法合規履行債券通各項職責，組織市場各方有序開展債券通業務。



港人民幣業務添動力



中銀香港副董事長兼總裁岳毅表示，人民幣成功加入SDR貨幣籃子，「一帶一路」倡議和粵港澳大灣區規劃逐步落實，海外人民幣使用比例將逐步增加，為人民幣國際化步伐持續推進提供了新的發展動力。債券通適時推出，不僅為境外投資者投資境內債券市場提供更多便利和選擇，進一步帶動內地債券市場開放和國際化；同時也將為香港的債券市場和人民幣業務發展增添新動力，是一項互惠互利、香港與內地共贏的重要政策，影響深遠。中銀香港將繼續發揮人民幣清算行獨特優勢，為債券通的順利運作提供全面的支持。



滙豐銀行副主席兼行政總裁王冬勝表示，債券通鼓勵國際投資者參與這個全球第三大債劵市場，也有助刺激內地投資者對定息產品的需求，長遠能吸引更多海外機構在內地發行人民幣債券。同時，內地債券市場對於「一帶一路」沿線國家來說也具吸引力。由於當地企業對人民幣融資需求與日俱增，內地的債券市場正好滿足其在跨境貿易和投資所需。



瑞穗證券亞洲首席經濟學家沈建光稱，國際投資者的債券通落盤、詢價、結算，均將透過金管局的債務工具結算系統（CMU）進行，大大有利於香港，及促進內地債市開放。



渣打大中華及北亞地區金融市場部主管陳銘僑表示，中國擁有全球第三大債券市場，目前的外國投資者比率甚低。「北向通」率先通車，對尋求多元化投資組合和追求孳息的環球投資者來說絕對是好消息。