﻿國指擬納紅籌民企 中移騰訊大熱門 恒指公司：增加代表性

恒生指數公司有意擴大國企指數範疇，納入紅籌及民企。恒指公司董事兼研究主管黃偉雄接受本報專訪時表示，擴大成份股範疇，將令國指更具代表性。假如納入10隻紅籌及民企，國企指數佔整體中資股的比重，將由現時約25%大幅增至接近六成。



今次擴大國指成份股範疇，並沒有把A股包括在內，但黃偉雄表示，假若市場有需求，不排除日後再考慮。黃偉雄未有評論那些紅籌或民企會納入國指，但表示一些重磅股都很有機會。換言之，紅籌的中移動（941）以及民企的騰訊（700），估計都是加入國指的大熱門。



現時國指是每季檢討成份股一次，他說只要經過5至6次檢討，即是最多一年多的時間，便可完成擴大成份股範疇的計劃。由於納入紅籌、民企是分階段進行，對指數以及相關衍生產品不會有大衝擊。改革國指之後，現有的紅籌指數仍會保留，並且有可能推出一隻全新的純國企指數，以供投資者參考。



黃偉雄表示，過去幾個月諮詢了約60個持份者的意見，普遍認同擴大成份股範疇的大方向，預計在8月便會公佈改革詳情。早前MSCI指數納入A股，令覆蓋範圍進一步擴大。近期並沒有持份者提出國指需要加入A股，但如果隨著市場發展，看到有這樣的需要，會再諮詢業界意見。改革國指是希望其架構更加合理，與MSCI等外國指數的競爭壓力無關。



相對於國企來說，民企一向被視為風險較高。黃偉雄表示，國指在納入民企或紅籌之時，會考慮更多因素，不會像現時挑選國企般，只看市值及成交額。公司股價表現以及盈利等基本因素，都可能是考慮因素之列。