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﻿信邦：美新稅制無礙墨國設廠

2017-07-03 列印
  6月底上市的內地汽車塑料電鍍零件出口商信邦控股（1571），公開發售錄得超購近59倍。信邦主席馬曉民表示，目前海外及中國定單仍能保持去年增長趨勢，整體毛利率也能夠保持。

　　馬曉民接受本報專訪時表示，未來出口及中國業務比重，相信仍能分別保持逾50%及40%左右，中國市場仍將為第一大，其次為北美，歐洲及其他地區。

　　信邦擬將上市集資逾40%，投放於在墨西哥興建新生產基地及設施。有報道指，美國擬向墨西哥進口商品徵收新稅，馬曉民回應，消息對信邦影響不大，墨西哥工廠主要服務當地客戶，地理上較中國更為貼近歐美市場，節省由中國出口的運輸及當地關稅。
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