 Advertisement
  • 2017年7月3日 星期一
  • 30º
  • 78%
熱門： 習近平回歸虐打女童中英聯合聲明球場失勞

日報新聞 > 財經

﻿旭輝夥恒中拓蘇州住宅地

2017-07-03 列印
　　旭輝控股（884）公布，與恒基中國合作在蘇州市吳中區組成合營公司，發展兩幅住宅用地，旭輝應佔出資額為15.95億元（人民幣，下同）。旭輝指合作協議使公司進一步增強與恒基中國的合作，並享有蘇州兩項物業開發項目所帶來的經濟利益及協同效益。

　　旭輝附屬蘇州輝哲與恒基中國成立合營公司，共同發展蘇州市吳中區甪直鎮甪直大道北側、北港江路西側的甪直住宅開發項目；旭輝佔合營公司51%，恒基中國則佔49%權益。

  旭輝在甪直地塊應佔投資金額，估計為4.65億元。甪直地塊的平均土地成本約為每平方米人民幣12731元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd