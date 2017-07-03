﻿市場簡訊

—中國東方（581）發盈喜，預計今年6月底止中期利潤重大增長，去年上半年盈利5.28億元人民幣。利潤大增因銷售收入增長及鋼材產品的平均銷售單價上升，有效成本控制，故毛利率明顯上升。







—中滔環保（1363）以人民幣2500萬元出售廣州新滔水質淨化公司。通告指廣州新滔水質自2015年被收購後持續錄得虧損，出售可避免集團暴露於商品風險（即生物量燃料銷售）。







—志道國際（1220）公佈今年3月底止年度虧損減少至1362.4萬元，去年蝕7367.3萬元，減少81.5%。







—中國寶力科技（164）公佈截至今年3月底止年度業績，虧損約3.79億元，按年增3.9倍。每股虧損1.23仙，不派息。收入減少64%主要來自旅遊及消閒業務，公司旅遊及消閒業務錄得虧損約為9464.4萬元。







—裕田中國（313）截至3月底年度有3.44億元虧損，增加0.009%。







—深圳市規土委發佈房價數據顯示，6月份深圳房價為每方米5.4萬元人民幣，較5月微跌，錄得連續9個月按月下跌。6月除羅湖外各區全線下跌。自去年10月至今，深圳房價已下跌7108元平方米。







—內地媒體報道，王石退任萬科（2202）主席後，轉任為萬科公益基金會理事長。







—世紀城市（355）、百利保（617）及四海（120）聯合宣佈，四海集團已出售擁有60%之快遞集團之投資及相關權益，總代價淨額為7100萬元。



—眾安房產（672）公佈，主席及首席執行官施侃成將不再擔任首席執行官，以便專注於公司執行董事及主席職務，以促進業務發展及增長。汪水云將獲委任為執行董事及首席執行官。







—蘋果公司有份支持的軟庫大型投資基金Vision Fund，傳正洽商入股服務遍及全球84個城市的英國外賣仔程式Deliveroo，後者最新一輪集資額料為2.75億美元，這次集資後身價料提升至15億英鎊（約153億港元）。



另外，隨著印度昨日實行新的消費稅制度，蘋果將在當地銷售的不同型號iPhone零售價格下調4%至7.5%不等；最貴的iPhone 7 Plus 256GB版由9.2萬盧比（約1.12萬港元 ），下調至 8.54萬盧比（約1.04萬港元）。







—騰訊（700）宣佈，為保障未成年人健康成長，將於7月4日以《王者榮耀》作試點，率先推出健康遊戲防沉迷系統，是內地遊戲行業有史以來最嚴格的防沉迷措施。







—日本與歐盟本周即將簽署一項範圍廣泛的自由貿易協定。雙方在東京進行的談判已經對乳酪與汽車零件等敏感議題獲得重大進展，官員並暗示日、歐雙方元首本周四（6日）將能在德國漢堡舉行的G20峰會上達成協議。







—擅長造淡股票的著名對沖基金經理艾因霍恩（David Einhorn），投資旗艦Greenlight Capital今年6月份據估算有1%回報，而上半年則累計倒退2.3%，跑輸大市，同期標準普爾500指數連股息回報約為9.3%。



據悉，艾因霍恩今年頭幾個月因錯誤造淡一系列科技股以及電動車生產商Tesla而有所損手。