﻿油價八連升利好能源股 杜指半日市升129點

在國慶假期前夕，美股周一半日市，早段在淡靜交投中個別發展，杜指曾升近200點，見21548點，創日內新高；納指則反覆偏軟。國際油價連升八個交易日，利好能源股，花旗、摩通、高盛等銀行股繼續受惠上周聯儲局出爐的壓力測試結果，表現向好。



杜瓊斯工業平均指數其後見21537.45點，較上周五升187.82點；納斯達克指數見6117.02點，跌23.36點。滙控美國預託證價格曾見73.6港元，較香港收市價升0.05港元；中移動美國預託證價格曾見83.1港 元，較香港收市價升0.25港元。



今晨一時，杜指收報21479點，升129點。滙控（005）美國預託證券（ADR）價格見73.81元，較香港收市價升0.26元；中移（941）美國預託證券見82.71元，較香港收市價跌0.14元。歐洲三大主要股市昨日後段靠穩，倫敦、巴黎和法蘭克福股市升0.95%至1.54%。



美國供應管理協會（ISM）新出爐的六月份製造業指數按月升2.9，至57.8，是2014年8月以來最高，高於分析師預測的55.3。同期的新定單的分類指數升至63.5的三個月高位，生產指數亦報升五點三，至52.4，就業指數攀上2011年以來第二高的57.2。



在周二國慶假期前夕，交投較平日少一成半，市場觀望周五出爐的上月就業報告，以及周三出爐的議息會議記錄。



美匯指數周一回勇，曾升0.57%，見96.17；日圓則回軟至113.43兌1美元（每百日圓兌6.84港元），較上周五跌0.93%。



紐約八月期油價周一美市初段續升71美仙或1.54%，見每桶46.75美元；倫敦九月期油價亦升1.33%，見每桶49.42。



內房領漲 恒指倒升



港股於債券通開通首日，先跌後升，恒指早段跌109點全日低位即反彈，其後於滙控（005）及平保（2318）領漲，和內房股造好下，先升穿10天線，惟20天線得而復失，全日升19點，收報25784點，成交逾751億元。而受套息活動影響，港匯周一再創17月新低，分析料港匯年內不會觸及7.85弱方保證。



受套息活動影響，港匯持續下跌，周一曾低見7.8116兌1美元，再創逾17個月低位，截至晚上約8時報7.8084，跌12點子。上商財資業務處研究部主管林俊泓指，由於半年結已過，市場無懼港匯因此轉強，故更為放心套息，惟港匯在7.81水平有買盤支持，加上港美息差暫未見再擴闊，所以預料港匯年內最低只跌到7.83至7.84，不會觸及7.85弱方兌換保證。



港股周一先跌後揚，恒指低開109點，報25654點，已是全日低位所在，大市於25650獲支持後回穩，惟最終未能站穩20天線，尾市好淡爭持，恒指收報25784點，升19點。