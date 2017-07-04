 Advertisement
  • 2017年7月4日 星期二
  • 28º
  • 84%
熱門： 習近平回歸虐打女童中英聯合聲明球場失勞

日報新聞 > 財經

﻿內地製造業PMI重現擴張

2017-07-04 列印
　　中國6月份財新製造業採購經理指數（PMI），重現擴張，由5月份的49.6，回升至50.4，較市場預期的49.8為高，並創3個月新高。雖然PMI整體回升，但部份傳統行業生產經營仍存在一定困難。

  而歐羅區亦於周一公佈上月PMI數據，同樣報捷，錄得6年來最快的擴張步伐，當中德國的PMI更為74個月最快的速度增長，只有英國製造業現放緩之象，但仍高於50點水平。

　　財新PMI數據顯示，上月產出及新增定單數目輕微上升，其中新增定單增速雖然輕微，但已是3個月來最顯著。

  投入和產出價格指數亦重回擴張區間，但投入價格上漲得更快。另外，採購庫存和產成品庫存指數，反映企業對補庫存似乎更加謹慎。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd