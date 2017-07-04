﻿債券通首日成交70億 冀五年拓至五萬億 南向通未有開車日期

債券通昨日正式開通北向通，首批20家造市商爭飲頭啖湯，最終由交行（3328）成功完成首筆交易。債券通首日成交142筆，涉資約70億元（人民幣，下同），符預期。雖然初期慢熱，市場普遍預計，5年內債券通成交有望逐年增至5萬至6萬億元。新任特首林鄭月娥則表示，債券通是互惠互贏的計劃，不僅有利內地金融市場穩步開放，亦有利香港國際金融中心的地位，並稱會密切留意債券通發展，拓展南向通。



昨日開市在多間銀行爭做交易下，截至9時22分，共有86間金融機構在線，首批交易成交逾21億元。中國外匯交易中心數據顯示，首日共有19家報價機構及70價境外機構，成交70.48億元。交易以買入為主，共買入128筆，總額達49.04億元。交易種類包括國債、政策性金融債、政府支持機構債券、同業存根、中期票據、短期融資券及企業債等各種類型。而國開行、農發行、華能集團、長江三峽公司、中國聯合網絡通信有限公司、中鋁等機構，同於昨日宣佈發行債券通債券。



林鄭月娥昨日在債券通開通儀式上表示，債券通是內地與香港資本市場互聯互通，首次允許境外投資者投資內地銀行間債市，體現一國兩制優勢，推動內地金融市場對外開放，為香港金融發展帶來機遇。



人行副行長潘功勝指出，債券通是體現中央支持香港鞏固金融中心地位的決心，並指內地債市市值67萬億元，為全球第三大債市，國際投資者配置人民幣資產的需求愈來愈大，相信「債券通」未來會獲得很大的增長。但目前未有推出南向通開通日期。



潘功勝：將完善政策環境



潘功勝續稱，下一步將完善境外投資者投資中國債市的政策環境，包括允許國際評級機構進入國內債市，允許開展信用評級，方便國際投資者作出決策。他又稱，人民銀行正在研究境外評級機構在境內執業的具體形式。人民銀行於傍晚便公告，要求境外機構開展銀行間債市信用評級業務應提交監管承諾函。即中方在允許外資在內地提供信用評級服務的同時，會設置若干條件。穆迪、標普、惠譽此前均對中國將開放信用評級市場表示歡迎。



穆迪大中華區信貸研究與分析副董事總經理鍾汶權表示，債券通有助於提高中國境內債券市場國際化程度，為納入全球債券指數做好準備。預計在未來12個月內，流入內地債市的北向資金會逐漸增多，而在一年後，估計將有更多國際債券指數納入中國境內債券或是增加配置。



金管局總裁陳德霖表示，債券通是金管局CMU（債務工具中央結算結算系統）與內地債務托管機構的鏈接，以靈活的多級托管方式持有內地債券，並可以吸引更多的國際投資者。



港交所行政總裁李小加則亦表示，香港應把握為人民幣定價的機會，預期債券通將成境外投資者參與人民幣的重要渠道，有助香港未來成為亞洲時段的國際貨幣定價中心。



農發行首隻債券通金融債券發行額160億元，其中，昨午首設境外追加專場，向國際投資者發行10億元，一年期及三年期各5億元。一年期投標認購倍數為2.6倍，三年期為2.44倍。