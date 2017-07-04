﻿路勁疑不滿定價低 擱置分拆勁投上市

上周公開招股的勁投國際（3682）被母公司路勁基建（1098）擱置其上市計劃，成為今年首隻招股中夭折的主板新股。路勁基建管理層接受本報查詢時表示，由於在勁投進行國際路演最後一日時，對投資者出價不感滿意，而路勁又財務穩健，毋須急於一時以低價分拆上市，故暫時擱署計劃，但不排除日後另覓合適時機再尋求上市。



路勁基建昨宣佈，由於售股股東及勁投未能與聯席全球協調人訂立定價協議，故分拆勁投上市將不會按原定計劃進行，因此黃偉豪為該公司獨立非執董的辭任將不會生效。該公司強調，其業務將不會受擱置分拆上市計劃影響，在將來市況改善後，仍將密切留意市場情況，以評估進行建議分拆的適合時機。



本月首個交易日，共有23隻新股同時進行招股，當中包括集資淨額達25.69億元的鴻騰六○八八精密科技（6088），其次是內蒙古能建（1649），皆受到市場注目。有市場消息指，鴻海系的鴻騰甚得投資者歡迎，目前國際配售已獲超購多倍，將按照已公佈的時間表上市。另外，擬於主板上市的椰豐集團（1695）及東光化工（1702），據悉市場反應也良好，當中椰豐有信心可以獲得滿額認購。而香港安老院舍營運商恒智（8405）的公開發售部份，錄得超額認購30倍，相信為同期眾多新股中表現最好。



今年上半年新股上市波折重重，繼有證監整頓創業板新股全配售及公開發售之安排，其後令多隻股份取消掛牌，包括於上周捲土重來的心心芭迪貝伊（8297）、於五月份成功上市的尚捷（8183），亦有新股掛牌半日後被勒令停牌。而今次勁投於招股過程中夭折，性質與前者不相同，路勁基建管理層表示，叫停上市對該公司的發展影響甚微，即使原訂勁投有收購公路計劃，管理層認為可透過其他集資方式，包括銀行貸款及發債等來完成收購。