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﻿賈躍亭傳遭凍結12億資產

2017-07-04 列印
　　《騰訊財經》昨日引述消息人士指，賈躍亭夫婦及樂視系3間公司的12.37億元人民幣資產，已於上周被內地法院凍結。有關報道指上海市高級人民法院上月26日發出的文件顯示，招商銀行股份有限公司上海川北支行，於同日向上海市高級人民法院申請財產保全。與此同時，傳賈躍亭不再出任樂視母公司樂視控股（北京）有限公司法定代表人。

　　上海市高級法院裁定凍結樂視系內多間公司資產，包括樂風移動香港有限公司、樂視移動智能信息技術（北京）有限公司、樂視控股（北京）有限公司，以及賈躍亭與其妻甘薇名下銀行存款，涉及總額為12.37億元人民幣（約14.22億港元）。
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