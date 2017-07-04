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﻿華南城今年銷售目標百億

2017-07-04 列印
　　華南城（1668）首席財務總監蔡耀庭表示，今年整體合約銷售目標為100億至120億元，住宅合約比重仍可超越50%，期內經常性收入望可提高20%至30%，資本開支將達100億元。另外，集團將夥拍京東於末季推B2B平台。

　　華南城去年的合約銷售總額為86.357億元，蔡耀庭表示，當中住宅物業銷售佔79%，但住宅的毛利率較商業中心為低，因此拉低了毛利率。去年華南城的毛利率由48%降至45%。他指，由於商業中心用戶對周邊的住宅需求增加，故需多建住宅，相信今年的住宅銷售比重仍可超越一半，整體合約銷售目標為100億至120億元。
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