﻿IFC外望——華夏動漫虛擬偶像搶鏡

其實華夏一早睇準虛擬偶像帶來嘅龐大商機，喺2015年底推出虛擬偶像「紫嫣」。好多中國動漫媒體將「紫嫣」對「初音」視為一場民族主義式嘅對抗。鬥唔鬥得贏？真係唔知道，不過呢位喺真實世界唔存在嘅「紫嫣」，就係華夏全力打造嘅動漫明星超級IP（知識產權），並且喺2015年在深港兩地舉行多場3D全息演唱會（見圖）。
總裁海口月產兩萬架 Tesla Model 3將落地
美國電動車大廠Tesla嘅行政總裁馬斯克，星期日晚喺twitter宣佈，佢哋出品嘅平價Model 3電動車已通過所有生產監管要求，比預期快咗成兩個禮拜，可謂爆冷。投資者期待呢架新車交貨，今年嚟已將Tesla嘅股價推高69%，馬斯克仲話，估計到12月每月嘅產量可望提升到2萬架！
據聞Tesla呢架走大眾化路線、索價僅3.5萬美元（約27.3.萬港元）嘅Model 3，呢個月28日會舉行舞會，隆重慶祝向頭30個客交貨。
馬斯克仲話，呢個禮拜五第一架量產車就會出世，佢形容會以幾何速度提升呢部Model 3嘅產量，估計8月出到100架、9月1500架，到12月就可以提速至2萬架咁話。
不過，Tesla之前兩款電動車房車型嘅Model S同跑車型嘅Model X，都試過生產延誤同初期質量問題，所以對於Tesla係咪呢個月交到貨，有分析師話有所保留喎！
高瞻