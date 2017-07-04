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﻿IFC外望——華夏動漫虛擬偶像搶鏡

2017-07-04 列印
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　　華夏動漫（1566）發業績報告，過往既業績會出現嘅都係主席、總裁呢類重量級人物。但華夏今次搞搞新意思，請來三位佢哋公司一手打造嘅樂壇虛擬偶像「紫嫣」，在場有三位唔同造型既「紫嫣」。三位造型普普通通啦，皆因三位好似都唔太識做咁，影相環節嘅時候，佢哋就企定定，搞到主席唔知企邊好，連記者都要出聲叫佢哋企好啲，主席兼行政總裁庄向松同佢哋影相時都真係有少少尷尬。

　　其實華夏一早睇準虛擬偶像帶來嘅龐大商機，喺2015年底推出虛擬偶像「紫嫣」。好多中國動漫媒體將「紫嫣」對「初音」視為一場民族主義式嘅對抗。鬥唔鬥得贏？真係唔知道，不過呢位喺真實世界唔存在嘅「紫嫣」，就係華夏全力打造嘅動漫明星超級IP（知識產權），並且喺2015年在深港兩地舉行多場3D全息演唱會（見圖）。

總裁海口月產兩萬架 Tesla Model 3將落地

　　美國電動車大廠Tesla嘅行政總裁馬斯克，星期日晚喺twitter宣佈，佢哋出品嘅平價Model 3電動車已通過所有生產監管要求，比預期快咗成兩個禮拜，可謂爆冷。投資者期待呢架新車交貨，今年嚟已將Tesla嘅股價推高69%，馬斯克仲話，估計到12月每月嘅產量可望提升到2萬架！

　　據聞Tesla呢架走大眾化路線、索價僅3.5萬美元（約27.3.萬港元）嘅Model 3，呢個月28日會舉行舞會，隆重慶祝向頭30個客交貨。

　　馬斯克仲話，呢個禮拜五第一架量產車就會出世，佢形容會以幾何速度提升呢部Model 3嘅產量，估計8月出到100架、9月1500架，到12月就可以提速至2萬架咁話。

　　不過，Tesla之前兩款電動車房車型嘅Model S同跑車型嘅Model X，都試過生產延誤同初期質量問題，所以對於Tesla係咪呢個月交到貨，有分析師話有所保留喎！

高瞻
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