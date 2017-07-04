﻿市場簡訊

—本港樓價節節攀升，渣打大中華及北亞地區行政總裁洪丕正表示，難以判斷樓價是否已見頂，期望往後樓價能有序調整，又指目前銀行有足夠能力管理樓按風險。他又期望，樓價可以有秩序地減慢升幅，令樓市較為健康。他稱，從銀行業角度來看，現今風險接受力度是可以的，因為新做樓宇按揭，貸款與估值比率普遍都是低於五成，在國際層面都屬於安全及保守水平。洪丕正又表示，目前金融業資產負債表穩健，有助抵禦市場波動，但會密切留意全球央行貨幣政策轉變，對資金流向的影響，並提醒市場要留意資金流向帶來的風險。







—新世界發展（017）昨日公佈，以行使價每股10.036元授出購股權，可認購5345萬股份的購股權，行使價較收市溢價0.56%。當中，540萬股將會由公司董事會認購，主席鄭家純及執行副主席鄭志剛各獲200萬份認購權。







—361度（1361）公佈，童裝業務在今年冬季訂貨會達到高雙位數的按年增長，訂貨價值更連續12季錄得改善。於今年冬季訂貨會，鞋履、服飾及配件定單分別佔38.2%、60.7%及1.1%。鞋履在訂貨量方面錄得低雙位數增長，平均售價則錄得中單位數增長。服飾在訂貨量方面有接近25%的增長，但平均售價方面並無改善。







—必瘦站（1830）公佈，截至6月底財年第一季度，「中國」及「香港及澳門」預付套票銷售額分別錄得按年增長19%及16%，該增長是源於客戶人均消費上升及新增會員所帶動。公司預期，未來季度的預付套票銷售屬審慎樂觀。



—依波路（1856）發盈警，預期截至今年6月底止中期將錄得淨虧損，而去年同期亦虧損6461.9萬元。持續錄得淨虧損，主要因存貨損失撥備，以及毛利與毛利率亦有所下降。







—中石油（857）公佈，已收到母企中國石油集團書面通知，發行可換股債券的計劃已獲得國資委批覆同意，同時獲中證監發行審核委員會審核通過。中石油集團此前公佈，擬發行不超過100億元人民幣可換股債券，期限不超過5年。







—中國金石礦業（1380）昨日公佈，就「一供五」供股獲9.28億股認購，佔供股股份總數的39.34%，未獲認購部份由包銷商促使承購人分銷。中國金石於3月初公佈，建議進行「一供五」，每股供股價0.12元，集資淨額2.76億至2.85億元。







—內房龍頭中國恒大（3333）公佈，今年6月錄得合約銷售額611.2億元（人民幣，下同），按年勁增95%，按月大增60%，排名居同業銷售首位.2017年上半年累計，恒大實現銷售額2440.9億元，按年增長72%，已完成今年4500億元銷售目標的過半。業內預期，由於恒大下半年推盤力度遠超上半年，料今年的銷售總額有望突破5000億元。







—羅兵咸永道預計，受惠中小型企業新股招股（IPO）活動，香港今年全年的新股上市宗數可望打破紀錄，達160宗；並料個別超大型企業有望趕及在年底前上市，將帶動全年集資額達2200億元，令香港繼續躋身全球新股集資三強，但就失落過兩年冠軍位置。該公司對今年集資額的預測，高於同行德勤以及安永。