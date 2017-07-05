﻿官媒狠批手遊《王者榮耀》 騰訊捱沽 市值蒸發1100億

騰訊（700）旗下有國民遊戲之稱的手機遊戲《王者榮耀》，雖被喻為最賺錢的手遊，不過，昨日卻被官方媒體人民網連發兩文狠批，指該遊戲令未成年孩子沉迷，不斷發放負能量，扭曲價值觀及歷史觀，需受監管。消息打擊騰訊股價跌逾4%，創去年2月11日以來最大單日跌幅，市值蒸發近1100億元。



騰訊昨日就官媒的批評作出回應，指遊戲不是會被社會詬病的洪水猛獸及精神鴉片。由於手遊業務受官方打壓，即使騰訊日前剛遞交旗下網上出版機構閱文集團分拆申請，理應利好股價，但昨日曾跌5.1%，收市跌11.6元，報269.2元，成交增至106億元。市值單日蒸發1099.5億元，至2.55萬億元。



人民網批令人沉迷扭曲歷史



在今年5月榮登全球最賺錢遊戲的《王者榮耀》，在內地有「國民遊戲」之稱，外界估計首季已為騰訊帶來多達60億元（人民幣，下同）收益，佔總收入約12%。該遊戲光憑一款新推出的英雄「皮膚」，每日收入可達1.5億元。新鴻基金融財富管理策略師溫傑表示，騰訊股價在過去半年累積了一定升幅，故一有不利消息資金便藉機離場。手遊一般有12至18個月增長黃金期，《王者榮耀》仍處於黃金期，但消息對短期盈利或存在負面影響。



事實上，內地早已在去年底公佈被稱為史上最嚴厲的網遊營運規範，即《關於規範網絡遊戲運營加強事中事後監管工作的通知》，並於今年5月生效。《王者榮耀》昨日也開始自行實施防沉迷措施，限制未成年人每日玩遊戲時間至一到兩個小時，未滿12歲晚上9點後禁止登入，未來並擬陸續增加消費限額。



豈知同日人民網昨日早上先發批評文章，下午最發佈「二評《王者榮耀》：社交遊戲監管刻不容緩」。綜合兩篇文章，認為《王者榮耀》需要受監管。從數據來看，該遊戲累積註冊用戶超過兩億，日活躍用戶超八千餘萬，即每七個中國人就有一個人在玩，當中「千禧後」用戶比例超過20%。近期出現多宗悲劇，13歲學生因玩遊戲被父親教訓後跳樓，11歲女孩為買裝備盜刷十餘萬元，17歲少年狂打40小時後誘發腦梗險喪命……。



騰訊回應：非精神鴉片



騰訊昨日在官方微信公眾號發文，引述互娛天美L1工作室總經理、《王者榮耀》遊戲製作人李旻回應稱，其實該遊戲和其他娛樂方式一樣，也能夠成為正常生活的一部份，而不是會被社會詬病的洪水猛獸，精神鴉片。《王者榮耀》在遊戲設計本身完全符合國家規定，但現在已經是一款國民遊戲，就必須承擔起對應的責任。