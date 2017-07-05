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﻿冠君擬售朗豪坊寫字樓

2017-07-05 列印
  鷹君集團（041）昨晚突然有大動作，旗下的冠君產業信託（2778）宣佈，計劃放售旺角朗豪坊辦公大樓的全部權益。

　　由鷹君持有近66%權益的冠君產業信託宣佈，已委任第一太平戴維斯（香港）放售朗豪坊辦公大樓。冠君產業信託指出，朗豪坊辦公大樓樓高59層，可出租總面積約70.3萬平方呎，截至去年12月底，已經全數租出。

  去年全年該物業的租金收益淨額約為2.95億元，相當於冠君總物業收益的14.6%。在冠君帳目的估值為84.77億元，相當於冠君旗下物業組合總值的12.7%。

　　有地產界人士指出，朗豪坊辦公大樓位置理想，現時的租金水平不俗而且已全部租出，相信呎價可接近3萬元，整幢物業的售價或可達200億元。
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