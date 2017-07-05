﻿澳門加強監管銀聯卡 濠賭股全線腳軟 內地卡須經KYC提款

為進一步打擊洗黑錢等活動，澳門金融管理局早前公佈要加強對內地銀聯銀行卡的監管，昨日該局更公佈，由昨日起所有未安裝 「認識你的客戶」（KYC）技術的自動櫃員機，停止內地銀聯銀行卡提款服務。此舉令人憂慮內地客或減少提款數目，影響博彩收益。受該消息影響，濠賭股昨日急挫，澳博（880）和新濠國際發展（200）齊跌逾5%。



濠賭股昨日幾乎全線下挫，美高梅（2282）和銀娛（027）同挫近4%，永利澳門（1128）亦跌3.5%。澳門金融管理局稱，由昨日起對未安裝 「認識你的客戶」（KYC）技術的自動櫃員機，停止內地銀聯銀行卡的取款服務，在完成安裝KYC功能後，才能再向內地銀聯卡用戶提供取款服務。雖然內地銀聯銀行卡持卡人，只可在貼有「KYC ATM」標識的自動櫃員機取款，但澳門居民及其他地區的銀行卡則不受影響。



須經面容辨認核實身份



澳門金融管理局表示，截至7月2日，澳門已有834台自動櫃員機完成安裝KYC系統並投入運作。所謂「KYC ATM」系統，是指持內地銀聯銀行卡者，須經面容辨認，以及內地身份證核實身份資料後，才可取款。



該局續指，未來自動櫃員機的KYC功能將擴展至其他內地銀行卡，並稱爭取今年內完成全澳門各區包括娛樂場內以及周邊地區在內的自動櫃員機KYC系統，並將密切跟進客戶使用情況，確保取款服務順暢。據悉，澳門的中銀、工行和廣東開發銀行的自動櫃員機，為首批安裝KYC技術的自動櫃員機。



副賭牌去留未明確



另外，澳門賭牌將於2020年及2022年屆滿，惟澳門政府仍未就續牌事宜展開詳細討論，澳門博彩監察協調局局長陳達夫早前曾表示，賭牌到期會重新競投及批給。澳門賭場副牌能否續牌，已成為濠賭股的不明朗因素，有熟悉澳門賭場運作的人士指出，澳門政府對保留副賭牌態度曖昧，取向不置可否，令人憂慮持有副牌的賭場，能否順利續牌。



澳門日前公佈6月份的博彩收入為200億澳門元，按年升近26%，但遜市場預期。對於下半年的展望，大和發表報告指出，整體來說，澳門受到全面禁止遙距投注的影響，該行估計貴賓廳的業務將會受損，預計下半年博彩收入增長將會放緩。不過，踏入7月、8月是傳統旺季，該行預期中場客可望受惠。



高盛發表的報告則預期，今年澳門全年博彩收入增長14%，相信未來仍有增長空間。該行續指，澳門6月份的中場及貴賓廳表現穩定，加上中介人近期有新開的貴賓廳，以及訪澳旅客人數亦有所增加。