﻿主席妻遭公安監視 新海連招股急煞停

再有新股於招股期間夭折。新海連控股（8276）昨日公佈，該公司大股東兼主席韋鏵之配偶兼該公司執行董事謝碧蕊，被公安局監視居住，考慮到投資者利益，決定即日（周二）停止招股，並於周五向已申請公開認購股份的投資者退款。



繼周一公佈因招股定價問題而取消招股的勁投國際（3682）之後，內地建設管理維護企業新海連控股同樣終止招股。該公司昨日宣佈，於7月1日接獲公司控股股東、非執行董事兼主席韋鏵通知，其配偶兼公司執行董事謝碧蕊被連雲港公安局監視居住，由於該公司及韋鏵仍在了解事件詳情，考慮到投資者的最佳利益，在諮詢獨家全球協調人後，認為全球發售屬不明智​，因此於7月3日決定不予全球發售，並於昨日起停止接受香港公開發售的任行申請。



港股的上市審批及監管一直以「披露為本」作原則，若股份獲批招股，原則上是通過所需的盡職審查。新海連是次叫停招股的理由，明顯指出管理層的個人事務有可能影響投資者利益，則非常罕見。



椰豐超購八倍 擬中間定價



香港投資者學會主席譚紹興指出，新海連或屬個別個案，但認為近期整體新股市場淡靜，早前運興泰（8362）招股回撥至全公開發售，觸發股價首日大跌近30%，投資者皆損手離場。他認為，運興泰事件後散戶已對新股信心盡失，加上早前細價股現小股災，料眾多創板股仔幕後金主亦怕遭證監調查而「縮沙」，估計會有更多新股退市潮。



市場消息指，昨日截止招股的椰豐集團（1695）已錄得約8倍超購，並傾向近中間價0.48元定價。今日截止招股的包括恒誠建築（994）、靖洋集團（8257）、立高控股（8472）及合寶豐年（8406）。