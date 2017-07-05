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﻿滙控傳洽AIG前舵手任總裁

2017-07-05 列印
  滙控（005）行政總裁歐智華將於明年退休，外電昨日引述消息人士透露，由於候任集團主席杜嘉祺將同時考慮內部及外部人選作為下任行政總裁，滙控已接觸前美國國際集團（AIG）行政總裁Peter Hancock，視其為歐智華的接班人選之一。

　　報道又指，除Hancock外，其他來自內部的熱門人選包括滙控零售銀行及財富管理主管范寧（John Flint）、身兼滙控歐洲行政總裁的英國滙豐行政總裁司馬安（Antonio Simoes），以及滙控環球銀行及資本市場行政總裁安思明（Samir Assaf）。此外，滙控環球銀行主管Matthew Westerman、亞太區副主席兼行政總裁王冬勝，以及主管私人銀行的Peter Boyles也有機會問鼎該職位
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