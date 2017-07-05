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﻿業績失實 國農遭勒令停牌

2017-07-05 列印
  自今年3月尾開始停牌的國農控股（1236），昨遭證監會以《證券及期貨規則》第8（1）條勒令繼續停牌。證監會認為，國農的2015年全年業績公告、2015年度年報、2016年中期業績公告、2016年中期報告，以及前年8月下旬至去年3月底期間的3份公告包含重大失實、不完整或誤導資料。

　　國農管理層接受本報查詢時表示，仍在處理停牌前的關於業績及銀行資料事項，當中業績部份因為仍未完成法證審閱，故暫未能進入核數程序。至於何時復牌，管理層稱，暫未有時間表，但停牌對公司業務運作未有太大影響，目前仍正常運作。
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