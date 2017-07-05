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﻿投資恒大獲利豐 華置帳面賺12億

2017-07-05 列印
　　華人置業（127）昨日公佈，今年上半年出售盛京銀行（2066）錄得23億元收益，而期內購入的恒大（3333）則錄得公平值變動未變現收益12億元。華置表示，購入恒大股票主要基於商業考慮，早年已留意恒大的潛力，並看好其擁有持續增長的優厚條件，故早已分段購入作長線投資。

　　華置指出，恒大物業銷售表現持續可觀，上半年合約銷售總額已達2440.9億元人民幣，按年大增72.16%。截至今年6月底，集團已合共持有恒大逾5.7億股，成本價約69億元，帳面回報已達12億元。問及投資恒大回報可觀，會否考慮加碼時，華置表示，如有合適時機及合理價格，會考慮加碼。恒大股價年初至今已累升225%。

　　華置於上半年完成出售盛京銀行5.77億股H股，錄得收益淨額約23億元。此外，集團出售若干其他上市證券投資及財資產品，而引致已變現收益約2.08億元，將確認為溢利入帳。
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