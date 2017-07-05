﻿IFC外望——日本魚販逆境創富成典範

100日圓兌唔到7港元嘅今日，可以買到乜，事實係多到你數唔晒。鍾意逛本地12元均一店嘅港人，一定都聽過大創（Daiso）呢個牌子，矢野博丈就係大創產業嘅創辦人，佢1991年喺日本創辦第一間百圓商店。當時日本經歷地產泡沫爆破兩年，經濟步入漫長低迷期，而早喺上世紀70年代用小貨車兜售貨品嘅矢野，已經諗到全部貨品賣100日圓，可以慳番好多標價嘅人力同時間。矢野嘅生意愈做愈大，海外都有1800間分店，全世界唔少人學佢。
科網股暴升急插 美股報錯價嚇煞股民
星期二係美國國慶大日子嘅關係，美股星期一提早咗3個鐘收市，但收盤後，雅虎財經、Google財經同彭博等大網站發佈嘅部份納指龍頭股即時報價，出現大升大跌嘅異常情況，好在係虛驚一場，納市話完全係第三方數據提供商出錯，唔關佢哋事喎！
話說星期一美股收市後，Google財經顯示亞馬遜股價暴跌超過87%，至123.47美元；雅虎財經就顯示亞馬遜股價暴跌74%，至248.49美元。蘋果股價同樣出現類似錯誤，Google財經同雅虎財經都顯示蘋果大跌14%。不過，有啲公司嘅股價就爆升，例如eBay爆升253%，微軟大升79%。仲有十幾家科網股公司，包括納市在內，報價都係123.47美元。心臟弱啲嘅股民真係嚇餐飽！
據納斯達克官方表示，作為UTP（報價傳輸系統）正常服務的一部份，佢哋會發送一啲測試數據，但某啲第三方機構不當咁使用同傳送咗呢啲數據，造成當日報價大混亂。納市話正同第三方機構合作解決呢個問題。其實納市嘅UTP都唔係頭一趟出事，佢哋曾經喺2013年出現過故障，當日納市要連期權市場交易都暫停，3個幾鐘後至陸續恢復正常。
高瞻