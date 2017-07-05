﻿市場簡訊

—中國資本（170）獲要約人展慧投資以每股6.8元提出私有化，作價較停牌前收市價4.21元溢價61.5%，但較去年底每股資產淨值折讓53.8%。該股昨日復牌後即急升，最多颷升53.2%，高見6.45元，最後收報6.42元，仍升52.5%，成交金額為2450萬元。於計劃生效後，所有計劃股份將被註銷，公司將申請撤銷股份於聯交所上市，自計劃生效日期起生效。







—眾安房產（672）公佈，以先舊後新方式配股集資1.5億元，每股作價1.5元，最多配售1億股，作價較前日收市價1.71元折讓約12.28%。配售完成後，配售股份佔已擴大後股本約3.4%，主席兼執行董事施侃成及其一致行動人士持股量由約57.59%減至約55.81%。眾安股價昨日曾升至2.2元，創52周新高，收報2.03元，升幅18.7%。







—中國金融投資（605）宣佈配股，對象為建行（939）旗下間接附屬Chance Talent Management Limited，每股配售價0.68元，共配售5700萬股，佔公司擴大後股本約1.46%，較前日收市價0.73元，折讓約6.8%。另外，該公司以每股0.68元，向Spectra SPC配售4100萬股，佔擴大後股本約1.06%。該公司表示，配股所得款項總額將約6660萬元，擬將所得款項淨額之4790萬元用作撥支收購事項餘額。







—民信金控（273）昨公佈，其附屬公司Mason Food聯手澳洲公司Wattle Health作為買方，分別收購Blend and Pack Pty Ltd的75%及5%已發行股本，總代價為8000萬澳元（約4.75億港元）。Blend and Pack Pty Ltd為澳洲嬰幼兒配方奶粉製造商，可生產出口至中國市場的嬰幼兒配方奶粉。







—卡撒天嬌（2223）發盈喜，預期截至今年6月底止6個月，純利錄按年大幅上升，去年同期錄得溢利692.5萬元。







—樂視網發佈公告稱，收到賈躍亭通知，其持有的5.19億股已被上海市高級人民法院等凍結，佔賈躍亭持股總數的99%，凍結時間為三年。樂視網指，賈躍亭持股被凍結，因其為樂視手機業務融資承擔個人連帶擔保引發的財產保全所致，與公司本身無關，不會影響公司正常的生產經營與管理。







—綠城中國（3900）公佈，6月銷售金額約為117億元人民幣，按年上升27.17%，銷售面積約51萬平方米，均價約為每平方米23249元人民幣。今年首6個月總合同銷售金額約595億元人民幣，銷售面積約346萬平方米。







—波司登（3998）公佈，控股股東股權架構變動的重組已於6月29日完成。重組完成後，波飛於公司擁有約65.94%投票權權益。高德康仍為公司最大的最終個人股東，並繼續擔任公司董事會主席、執行董事兼首席執行官。







—中國奧園（3883）公佈，今年6月實現合同銷售金額約53.2億元人民幣，按年增長79%。而今年上半年累計實現合同銷售金額約165.2億元人民幣，按年增長約57%，完成全年333億元銷售目標的一半。







—天洋國際（593）公佈，旗下間接全資附屬公司已於昨日通過拍賣，成功競投於中國衡南土地，代價為約1.31億元人民幣。