﻿杜指收市牛皮膠着 儲局縮表未有共識

美國國慶假後復市，早段個別發展，投資者觀望稍後出爐的聯儲局議息會議記錄，市場情緒審慎。儲局稍後公佈的議息會議記錄顯示，委員對於縮表的時間表未有共識，期貨市場更顯示，儲局今年加息的機會約60%。



聯儲局於今晨二時公佈上月議息會議記錄，市場關注會否透露收縮4.5萬億美元規模資產負債表的路線圖。不過，會議記錄顯示，委員會對於縮表未能達到一致的共識，部份委員認為，當局應在未來數月着手縮表，但同時亦有部份委員表示，應於年內稍後的時間才進行縮表，因當局需要更多時間評估經濟活動及通脹的前景。另外，多數委員認為，近期通脹數據疲弱，與通脹趨勢的關聯性不大。



截至今晨四時，杜指收報21478點，跌1點；納指收報6150點，升40點。滙控（005）美市報73.65元，較在港收市價升0.05元，中移動（941）美市報81.30元，較在港收市價升0.20元。



在議息記錄出爐前，據《華爾街日報》報道，儲局可能會於9月宣佈「縮表」方案，然後於12月再加息，以便有時間觀察市場反應。同時亦可讓儲局主席耶倫趕在明年2月份任滿前啟動有關計劃；總統特朗普目前尚未就提名耶倫連任還是替換主席作出任何表態。



雖然儲局官員們尚未就下一次行動達成最終決定，但他們將有機會在未來幾周表明其觀點，包括六月份會議記錄，而耶倫將下周會到國會發表半年一度的貨幣政策報告。另外8月底，儲局在懷俄明州Jackson Hole舉行的年度貨幣政策研討會，也可能透露今後政策走向。



工廠定單遜預期



美國5月份工廠定單按月跌0.8%，跌幅大過市場預測的0.5%，4月份定單數字亦向下修訂0.1個百分點，至按月跌0.3。同日出爐的5月份耐用品定單終值按月跌0.8%，與預期相符。



國際油價扭轉此前的八連升走勢，周三顯著下跌，紐約8月期油美市早段曾跌1.79美元，跌幅相當於3.8%；市傳俄羅斯官員拒絕修訂目前與油組的減產協議，進一步深化減產幅度，恐怕會對市場發出錯誤信息，消息利淡油價。



港股方面，恒指周三低開34點後反覆向下，最多跌189點，低見25199點，創一個半月低位。其後保險股發力，加上騰訊（700）及滙控（005）帶動下，港股跌幅收窄並倒升，午後一度升170點，高見25559點，恒指收市升132點，報25521點。國指升74點，主板成交843.33億元。



此外，港交所更新期交所規則、規例及程序，收市競價可以入沽空盤，但不得以低於聯交所規則所指定的價格在聯交所賣空證券 ，擬在7月24日起生效。