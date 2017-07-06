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﻿華人文化完成次輪融資

2017-07-06 列印
  華人文化產業投資基金昨宣佈完成第二期集資計劃，募資總額達到目標上限6億美元（約46.8億港元）。投資者由來自北美、歐洲、中東和亞洲等地區的國際投資機構及個人投資者組成，包括公共養老基金、主權基金、保險公司及家族辦公室等。新募集的美元二期基金將延續美元一期基金的投資理念，繼續關注傳媒與娛樂、互聯網科技與媒體、現場娛樂與生活方式等領域。

　　董事長黎瑞剛表示，在華人文化基金所關注的投資領域內，中國在全球市場中正逐步扮演着愈來愈重要的角色。憑藉在產業生態中積累的豐富投資營運經驗、廣泛的人脈資源網絡，以及對文化產業的深入洞見和獨特的領航能力，基金定會持續發掘優質的投資機會。
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