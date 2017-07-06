﻿華人文化完成次輪融資

肯薩斯體育會今季美職主場未嘗一敗，不過近期走勢回落，陣中又有不少主力被徵召出戰周六揭幕的美洲金盃，周四聯賽主場難言勝。造訪的費城聯陣容相對完整，但剛走出三連敗陰霾，跟對手海軍鬥水兵，今仗一於博和。無線myTV Super頻道303明早8:30直播 上輪美職主場一比一和波特蘭伐木者後，肯薩斯體育會近三輪只得一勝兩和，目前在西岸排第二，然而在美職有六球斬獲的前鋒謝素費南迪斯，在上仗撞傷右肩，今仗上陣成疑，要靠後備兵丹尼爾沙萊爾肩負破網重任。 經歷美職三連敗後，費城聯近況回勇兩連勝，期間入四球，防線一球不失。兩軍各戰線近三次對賽各勝一場，其餘一仗打和，肯薩斯體育會近三次主...

2017-07-06