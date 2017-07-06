﻿騰訊兩日屠65隻牛證 大行力挺股價拗腰彈 德銀目標價320元

騰訊（700）旗下王牌手遊《王者榮耀》日前被官媒高調批評，股價急挫後，昨日表現如過山車。昨日股價一度跌至260.4元低位，借勢屠牛，令兩日被打靶的牛證增至65隻。不過，多家大行發報告力撐騰訊，德銀預期第二季來自《王者榮耀》的收入更升近50%，至141億元，並上調騰訊目標價至320元，帶動騰訊股價回升，一度反彈5%。



騰訊日前急挫逾4%，昨日早上低開近1%後，股價一度跌至260.4元低位，為1個半月以來最低，午後出現反彈，一度升至273.4元， 惟乏力再上，收市微升0.7%至271元，全日成交119億元，為上月9日以來最大成交，窩輪成交達逾24億元，連同牛熊證整體成交近150億元，意味港股每6元成交，便有1元購入騰訊。



防沉迷系統 一日遭破解



為免年輕人沉迷打機，騰訊周二已正式推出防沉迷系統，以保護未成年玩家.12歲或以下玩家每天只能玩1小時，12歲以上的未成年玩家每天亦只能玩2小時。不過，該系統推出僅一日，限制未成年玩家的防護網已被破解。據了解，已有商家通過技術破解，把未成年人的帳號身份改為成年人，然後再將之售予未成年人玩家，每個帳號賺數千元。亦有網民以「幫助」未成年玩家通過成人驗證，每個收費50元人民幣。



多家大行發佈報告力撐騰訊，當中德銀更上調目標價7.4%至320元，預計騰訊第二季手遊收入受《王者榮耀》等帶動將升47%至141億元（人民幣，下同），整體收入升46%至520億元，非會計準則盈利達163億元，將高於市場預測。花旗銀行維持騰訊目標價315港元，認為限制未成年人登錄《王者榮耀》時間，對收入不會造成明顯影響。瑞銀預計，《王者榮耀》未成年玩家收入貢獻約為25%，對騰訊盈利影響僅為3%，維持目標價310元。



與TCL雷鳥加強合作



摩根士丹利也指出，《王者榮耀》14歲以下玩家只佔3.5%，15至19歲則佔22.2%，而年輕玩家在遊戲中的ARPU及付費比例相對較低。該行維持騰訊目標價310元，維持增持評級。



騰訊雖面對官媒狙擊，但無礙擴展業務步伐，其早前以4.5億元人民幣，入股TCL多媒體（1070）旗下的智能電視平台雷鳥科技，雙方加強合作，昨日推「智能製造+互聯網」新業務模式。在戰略合作中，雷鳥會與騰訊在內容上聯合營運，以大數據分析客戶喜好，作個性化推薦，在平台中聯合推廣品牌，並加入銷售渠道。騰訊視頻客廳部總經理趙罡指，騰訊將注入更多能量於視頻方面，他相信未來視頻會走向平台化，會以PC端的多產品優勢發揮至OTT平台。但他補充未來騰訊不會參與硬件生產部份，而是與夥伴合作。



另外，據路透社昨日援引知情人士消息指，騰訊已對印尼打車服務公司Go-Jek投資1億至1.5億美元，進一步透視騰訊計劃拓展東南亞市場的行動。