﻿冠君研售朗豪坊商廈 羅老太：時機不當

鷹君（041）旗下冠君產業信託（2778）前日突然宣佈有意出售旺角朗豪坊寫字樓，令到羅氏家族疑因撤換家族基金信託人滙豐而引起的爭產疑雲，更添戲劇性。對於冠君產業信託探討出售旺角朗豪坊寫字樓一事，羅老太羅杜莉君昨日回應表示大感驚訝，她更稱現在不是售賣重要資產的適當時候。



受出售旺角朗豪坊寫字樓消息刺激，冠君產業信託昨日急升9.1%，收報5.37元；鷹君（041）亦漲5.2%，收報40.4元。於冠君產業信託探討出售旺角朗豪坊寫字樓一事，羅老太羅杜莉君回應指，「我很驚訝，今天才知道！在沒有財政壓力下，現在不是適當時候售賣重要資產，是否有甚麼原因。」



至於持有冠君逾65%權益的鷹君則回應指，鷹君一直擁有優良的企業管治和高透明度的訊息披露，所有重大事項必須得到董事會審議和股東大會投票決定，並已符合所有股東權益為大前提。



大行唱好 上調目標價



就今次有意出售旺角朗豪坊的寫字樓，花旗報告指出，估計若果每方呎售價達1.85萬或2萬元，將為每單位的資產淨值增加0.78元及0.97元，將冠君評級由「沽售」直接調升至「買入」，目標價由4.07元升至6元。該行又認為如出售朗豪坊寫字樓成事，冠君產業未來如何利用資金，將成為日後股價動力。



美銀美林同樣調升冠君的評級，將目標價由4.4元調高至5.6元，評級由「跑輸大市」上調至「中性」。



高力國際亞洲區估價及諮詢服務副常務董事張翹楚表示，目前本港的寫字樓租務市場暢旺，而旺角的寫字樓供應相對較少，如離開旺角區最近也要到太子，按呎租每方呎40元計算，租金仍有上升的空間。他又稱，今次冠君只有意出售朗豪坊的寫字樓部份，保留商場部份作收租之用，相信是對零售市道有信心。